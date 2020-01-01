Елена Синица Коронавирус выявлен в 37 территориях Прикамья Большинство случаев зафиксировано в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора за минувшие сутки, в Пермском крае зафиксировано 512 случаев заражения коронавирусом. Новые заболевшие обнаружены в 37 территориях края.

Большинство случаев выявлено в Перми — 272. В Юсьвенском округе 24 заражённых, в Березниках — 20.





В Краснокамском округе обнаружено 17 случаев заболевания, в Кишерстком округе и Губахе — по 15, в Кудымкарском округе и Кудымкаре — по 13, в Чернушинском и Кунгуре — по 12, ещё 11 — в Чайковском округе.





В Соликамском городском округе COVID-19 диагностирован у 10 жителей. По восемь случаев COVID-19 выявлено в Гремячинском и Карагайском округах, семь — в Верещагинском округе, пять — в Юрлинском округе.





По четыре человека заболело в Ординском, Очерском, Горнозаводском округах, по три — в Большесосновском и Пермском районах, Кизеле, Лысьвенском и Осинском округах.





По два заражённых в Кунгурском районе, Бардымском, Куединском, Частинском, Чусовском, Сивинском, Добрянском, Октябрьском, Чердынском и Гайнском округах.





По одному заболевшему обнаружено в Оханском, Александровском и Еловском округах.

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