Елена Синица
Коронавирус выявлен в 37 территориях Прикамья
Большинство случаев зафиксировано в Перми
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По данным Роспотребнадзора за минувшие сутки, в Пермском крае зафиксировано 512 случаев заражения коронавирусом. Новые заболевшие обнаружены в 37 территориях края.
Большинство случаев выявлено в Перми — 272. В Юсьвенском округе 24 заражённых, в Березниках — 20.
В Краснокамском округе обнаружено 17 случаев заболевания, в Кишерстком округе и Губахе — по 15, в Кудымкарском округе и Кудымкаре — по 13, в Чернушинском и Кунгуре — по 12, ещё 11 — в Чайковском округе.
В Соликамском городском округе COVID-19 диагностирован у 10 жителей. По восемь случаев COVID-19 выявлено в Гремячинском и Карагайском округах, семь — в Верещагинском округе, пять — в Юрлинском округе.
По четыре человека заболело в Ординском, Очерском, Горнозаводском округах, по три — в Большесосновском и Пермском районах, Кизеле, Лысьвенском и Осинском округах.
По два заражённых в Кунгурском районе, Бардымском, Куединском, Частинском, Чусовском, Сивинском, Добрянском, Октябрьском, Чердынском и Гайнском округах.
По одному заболевшему обнаружено в Оханском, Александровском и Еловском округах.
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