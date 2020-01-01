Врачи достали из пермского стрелка оставшуюся пулю
Сейчас Бекмансуров находится в ясном сознании
Пермские медики снова прооперировали Тимура Бекмансурова. Во время операции они извлекли последнюю пулю. Она застряла в грудной клетке стрелка, сообщает telegram-канал Mash.
Состояние Бекмансурова, который по-прежнему находится в отделении реанимации и интенсивной терапии, оценивается как стабильно тяжёлое, но с положительной динамикой.
Сообщается, что из больницы в Перми выписаны ещё двое из тяжело пострадавших в результате нападения на Пермский госуниверситет.
Таким образом, в клинике остаются стрелок и 36-летний Александр Токарев. У последнего ПЦР-тест на коронавирус оказался положительным и его перевели в ковидное отделение. Состояние Токарева удовлетворительное.
Ещё семеро пострадавших проходят лечение в больницах Москвы.
Напомним, 20 сентября 18-летний Тимур Бексмансуров пришёл с оружием на территорию кампуса ПГНИУ и открыл стрельбу по прохожим. В результате шесть человек погибли и более 40 получили ранения.
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