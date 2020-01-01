Трудинспекция нашла нарушения в компании водителя, снёсшего переход в Пермском крае В результате ЧП погибли два человека Поделиться Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

При расследовании причин ДТП на трассе «Пермь-Екатеринбург», в результате которого гибели два водителя, выявлены грубейшие нарушения трудового законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе госинспекции труда в Пермском крае.

Так, было установлено, что водитель-экспедитор грузового автомобиля не прошёл обязательные медосмотры, обязательное психиатрическое освидетельствование, а также инструктаж по охране труда.

Работодатель — ООО «МЕГАМОТОРС59» — не обеспечил проведение специальной оценки условий труда рабочего места водителя-экспедитора грузового автомобиля «MAN».

Кроме того выяснилось, что на предприятии отсутствовало Положение о системе управления охраной труда, не осуществлялось управление профессиональными рисками.

По данным фактам возбуждено административное производство.

Напомним, 28 сентября около четырёх часов утра в районе пос. Кукуштан на федеральной трассе Р-242 произошло ДТП, в котором погибли два человека. На 50 км трассы водитель грузовика «МАН» не опустил кузов и задел конструкцию надземного пешеходного перехода. Вследствие чего она упала на большегруз и двигавшуюся во встречном направлении «Газель». Оба водителя от полученных травм скончались на месте.

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