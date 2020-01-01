За сутки коронавирусная инфекция подтверждена у жителей 23 территорий Пермского края Больше половины новый случаев выявлено в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, 497 новых случаев заражения COVID-19, подтвержденных в Прикамье за сутки, выявлены в 23 территориях региона.

В Перми коронавирусная инфекция диагностирована у 273 человек, в Карагайском округе у 43 местных жителей, в Очёрском — у 31.

Далее идут Нытвенский округ — 22 случая, Верещагинский — 21, Кунгур — 18.

Всего за период диагностики в крае подтверждено 102 055 случаев COVID-19.

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