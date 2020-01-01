Андрей Стрельцов «Молот» обыграл «Югру» в чемпионате ВХЛ Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото www.sport-express.ru

В пятницу, 1 октября пермский «Молот» в рамках чемпионата ВХЛ принимал на домашнем льду ХК «Югра». Матч получился очень упорным.

Команды долго не могли забить, и первыми это сделали хозяева на исходе второй двадцатиминутки. Отличился Камиль Шиафотдинов.

Сразу же после перерыва «молотобойцам» удалось забросить вторую шайбу. Ее автором стал Даниил Сероух.

Гости в концовке встречи приложили максимум усилий, чтобы отквитать хотя бы одну шайбу, но счёт на табло не изменился.

2:0 в пользу хозяев.

Следующий домашний поединок «Молот» проведет 3 октября. Соперником будет ХК «Звезда».

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