Андрей Стрельцов
«Молот» обыграл «Югру» в чемпионате ВХЛ
В пятницу, 1 октября пермский «Молот» в рамках чемпионата ВХЛ принимал на домашнем льду ХК «Югра». Матч получился очень упорным.
Команды долго не могли забить, и первыми это сделали хозяева на исходе второй двадцатиминутки. Отличился Камиль Шиафотдинов.
Сразу же после перерыва «молотобойцам» удалось забросить вторую шайбу. Ее автором стал Даниил Сероух.
Гости в концовке встречи приложили максимум усилий, чтобы отквитать хотя бы одну шайбу, но счёт на табло не изменился.
2:0 в пользу хозяев.
Следующий домашний поединок «Молот» проведет 3 октября. Соперником будет ХК «Звезда».
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