Елена Синица В Пермском политехе «дистант» продлили ещё на неделю Решение связано с ухудшением эпидситуации Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Пермском крае, ПНИПУ продлевает дистанционный формат обучения до 11 октября. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что после 11 октября к очному обучению возвращаются все студенты.





Исключением станут учебные занятия, в которых предусмотрен поток более 50 человек.





Напомним, ранее стало известно, что Пермский классический университет продлевает дистанционное обучение до 9 октября.

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