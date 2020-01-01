Елена Синица
В Пермском политехе «дистант» продлили ещё на неделю
Решение связано с ухудшением эпидситуации
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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Пермском крае, ПНИПУ продлевает дистанционный формат обучения до 11 октября. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Отмечается, что после 11 октября к очному обучению возвращаются все студенты.
Исключением станут учебные занятия, в которых предусмотрен поток более 50 человек.
Напомним, ранее стало известно, что Пермский классический университет продлевает дистанционное обучение до 9 октября.
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