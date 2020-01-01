Елена Синица В Прикамье побит рекорд новых случаев заражения COVID-19 за сутки В четверг, 30 сентября, коронавирус выявлен у 497 жителей региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 497 новых случаев заражения COVID-19. Это максимум с начала пандемии. Из новых заболевших 37 человек лечатся в больницах, 460 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных 180 пациентов мужского пола, 317 — женского. Также среди заболевших 27 детей.





В возрасте от 15 до 29 лет заболело 73 человека, от 30 до 49 лет — 186 человек, 128 — в возрасте 50–64 года и 83 человека старше 65 лет. Круг контактировавших лиц определён.





С начала пандемии общее число инфицированных в Пермском крае достигло 102 055.





Сейчас в больницах края находится 3941 человек, из которых 177 подключены к аппаратам ИВЛ.





Как уточняет ВЕТТА, доля свободного коечного фонда сейчас составляет 13,1%.





За эти же сутки выздоровело 414 человек, умерло — 29.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.