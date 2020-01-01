Цена поездки от пермского автовокзала до аэропорта выросла в два раза Минтранс утвердил тарифную сетку для автобусов маршрута №108 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В министерстве транспорта Пермского края утвердили тарифную сетку, которая с 1 октября действует на маршруте А108. Согласно документу цена поездки от пермского автовокзала до аэропорта Перми составит 52 руб.

Напомним, 28 сентября в ведомстве проинформировали о переводе маршрута №108 из разряда городских в разряд межмуниципальных.

В связи с этим, с сегодняшнего дня на маршруте перестали действовать транспортные карты, бесплатные пересадки и льгота при оплате проезда банковской картой. В данных автобусах остаётся только федеральная льгота ЭСПД (электронные социальные проездные документы), сохранится оплата проезда банковской картой и картой «Тройка». А стоимость билета для пассажиров теперь зависит от протяжённости их поездки.

Так, поездка от одного конечного пункта до другого оценена в 52 руб. При этом поездка от автовокзала до остановок в черте города, включая остановку «Спортшкола «Олипиец», остаётся на уровне 26 руб., далее цена начинает расти: доехать до д. Песьянка обойдётся в 36 руб., д. Ванюки — в 40 руб., д. Большое Савино — в 45 руб.

В минтрансе добавили, что в начале 2022 года администрация Перми планирует запустить городской маршрут № 13, который будет курсировать от Комсомольской площади до д. Песьянка. На нём будут действовать «городские» цены и льготы.





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