С 1 октября на маршруте №108 «Автовокзал – Большое Савино» отменяются льготы
Маршрут полностью становится межмуниципальным
С 1 октября на маршруте №108 «Пермский автовокзал — Большое Савино» перестают действовать транспортные карты, бесплатные пересадки и льгота при оплате проезда банковской картой. В данных автобусах останется только федеральная льгота ЭСПД (электронные социальные проездные документы), сохранится оплата проезда банковской картой и картой «Тройка». Об этом сообщили в краевом минтрансе.
В ведомстве пояснили, что изменения связаны с переходом маршрута в разряд межмуниципальных.
Новая тарифная сетка будет опубликована на сайте и социальных сетях минтранса Вконтакте и Instagram в течение ближайших двух дней. Стоимость билета для пассажиров будет зависеть от протяженности их поездки.
В начале 2022 года администрация Перми планирует запустить городской маршрут №13, который будет курсировать от Комсомольской площади до д. Песьянка. На нем будут действовать все городские льготы.
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