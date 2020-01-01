С 1 октября на маршруте №108 «Автовокзал – Большое Савино» отменяются льготы Маршрут полностью становится межмуниципальным Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

С 1 октября на маршруте №108 «Пермский автовокзал — Большое Савино» перестают действовать транспортные карты, бесплатные пересадки и льгота при оплате проезда банковской картой. В данных автобусах останется только федеральная льгота ЭСПД (электронные социальные проездные документы), сохранится оплата проезда банковской картой и картой «Тройка». Об этом сообщили в краевом минтрансе.

В ведомстве пояснили, что изменения связаны с переходом маршрута в разряд межмуниципальных.

Новая тарифная сетка будет опубликована на сайте и социальных сетях минтранса Вконтакте и Instagram в течение ближайших двух дней. Стоимость билета для пассажиров будет зависеть от протяженности их поездки.

В начале 2022 года администрация Перми планирует запустить городской маршрут №13, который будет курсировать от Комсомольской площади до д. Песьянка. На нем будут действовать все городские льготы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.