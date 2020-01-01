Возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих детей на пожаре в Пермском крае В одном из частных домов Ильинского округа несовершеннолетние остались без присмотра взрослых Поделиться Поделиться Твитнуть

В СУ СКР по Пермском краю по факту гибели двоих детей во время пожара в частном жилом доме в Ильинском городском округе возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

ЧП случилось 30 сентября в деревне Новая Каменка. Установлено, что двое детей 2008 и 2011 годов рождения находились дома без присмотра взрослых. В это время начался пожар, во время которого несовершеннолетним спастись не удалось.

При осмотре тел, проведённом следователем с участием судмедэксперта, видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено.

Расследование уголовного дела взято под личный контроль исполняющего обязанности руководителя следственного управления.

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