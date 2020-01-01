За сутки коронавирусная инфекция подтверждена у жителей 31 территории Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в Роспотребнадзоре, за сутки в Пермском крае 488 новых случаев заражения ковидом выявлено в 31 территории.

Больше всего заболевших — в Перми (144), на втором месте — Пермский муниципальный район (48), на третьем — Чусовской округ (41).

Ещё 39 человек заболели в Сивинском округе, 33 — в Октябрьском, 29 — в Губахе, 28 — в Березниках.

В 10 территориях подтверждено по 1 случаю коронавируса.

Всего за период диагностики в Пермском крае общее число инфицированных достигло 101 558.

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