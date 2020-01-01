Елена Синица «Детские» выплаты, QR-коды и контроль над иностранными кошельками Какие нововведения вступят в силу в октябре Поделиться Поделиться Твитнуть

В октябре как на территории всей страны, так и в отдельно взятом Пермском крае, вновь появятся нововведения в законодательстве. В их числе перевод детских выплат только на «МИР», новые требования к НКО-иноагентам, повышение зарплат военнослужащим и правоохранителям.





«Детские» выплаты только на «МИР»





С 1 октября 2021 года в перечень выплат, которые можно переводить только на карты «Мир» расширится. Теперь в него войдут и ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка. На карты других платежных систем такой вид господдержки получить будет нельзя.





Для получения такого пособия доход на одного члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе. Размер выплаты равен детскому прожиточному минимуму, установленному в субъекте. Пособие на первого ребенка выплачивается из бюджета, на второго — за счёт маткапитала.





Контроль над иностранными электронными кошельками





Налоговые резиденты должны сообщать об операциях с использованием электронных средств платежа, предоставляемых зарубежными финансовыми организациями. Однако это требуется при условии, если сумма таких операций в год превышает 600 тыс. руб.





А вот за несоблюдение этого правила может грозить штраф: от 20 % до 40 % от общей суммы таких операций за отчётный год.





Изменение процедуры допуска медработников к профдеятельности





Теперь для допуска к профессиональной деятельности медицинские и фармацевтические работники должны проходить аккредитацию.





Сведения о получивших аккредитацию специалистах будут вноситься в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.





Предоставление информации сотовыми операторами





Также с 1 октября операторы связи будут обязаны предоставлять Роскомнадзору по запросу некоторые данные об абонентах — юрлицах и ИП.





Например, ведомство может запросить информацию об используемом ими пользовательском оборудовании, факте передачи голоса, текстовых и мультимедийных сообщений.





Таким образом предполагается бороться с серыми сим-картами.





Повышение окладов военнослужащим





С начала месяца некоторым категориям военнослужащих и правоохранителей поднимут размеры окладов на 3,7%.





В их числе военные -контрактники, военные срочной службы, полицейские, таможенники, пожарные, сотрудники уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения.





Защита неквалифицированных инвесторов





Теперь вводится тестирование неквалифицированных инвесторов перед сделками со сложными финансовыми инструментами. Тесты будут бесплатными и без ограничений на пересдачу.





«После падения доходности по депозитам на фондовый рынок пришло большое количество неопытных людей. К октябрю число розничных инвесторов превысит 14 миллионов человек. Растёт и число пострадавших от непродуманных вложений», — пояснил председатель госдумы Вячеслав Володин.





Новые требования к НКО-иноагентам





С 3 октября расширится перечень источников финансирования для признания некоммерческой организации иностранным агентом.





К ним будет относиться российская НКО, которая получает деньги или имущество от российских юрлиц, бенефициарными владельцами которых являются иностранцы или лица без гражданства.





Изменения в деятельности религиозных организаций





Также с 3 октября ряду лиц будет запрещено возглавлять и участвовать в религиозных организациях.





Под запрет попали подозреваемые в финансировании терроризма, иностранцы и лица без гражданства ( имеется решение о нежелательности их пребывания и проживания в РФ) и лица, в действиях которых суд обнаружил признаки экстремистской деятельности.





Вход по QR-коду





В Прикамье с 4 октября появится новое антиковидное ограничение. Посещать культурные, спортивные и другие массовые мероприятия можно будет только при предъявлении QR-кода о прохождении вакцинации от COVID-19 или о факте перенесённой коронавирусной инфекции в течение последних шести месяцев.





Непривитые обязаны будут показать на входе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа.





QR-коды (или ПЦР-тесты) будут нужны для посещения театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры, цирка, туристических экскурсий, бассейнов, фитнес-клубов.





Госситема об эпидблагополучии населения





В России 31 октября появится федеральная государственная информационная система, содержащая сведения о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.





Туда будет вноситься информация об обязательных медосмотрах для работников ряда профессий, а также о медицинских освидетельствованиях иностранных граждан и лиц без гражданства.





Иностранцы и лица без гражданства будут обязаны проходить медосвидетельствование на наличие или отсутствие у них инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и ВИЧ-инфекции.





Предполагается, что закон позволит предотвращать завоз и распространение на территории РФ опасных инфекционных заболеваний.

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