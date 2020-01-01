Елена Синица С 4 октября ПНИПУ начинает поэтапный выход с «дистанта» Сначала в аудитории вернутся первокурсники Поделиться Поделиться Твитнуть

С 4 октября студенты Пермского политеха начнут возвращаться к очному обучению. Об этом сообщается в социальных сетях вуза.

Так, с понедельника начинаются аудиторные занятия у обучающихся первого курса бакалавриата и специалитета, а также у магистрантов первого и второго курсов всех форм обучения.

С 11 октября с «дистанта» вернутся студенты второго и последующих курсов.

Исключением станут учебные занятия, в которых предусмотрен поток более 50 студентов.

Напомним, ранее стало известно, что в Пермском классическом университете продлили «дистант» до 9 октября.

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