Елена Синица «Пятёрочку» оштрафуют за незаконную рекламу алкоголя Размер штрафа может составить до полумиллиона рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

За два предыдущих года в Пермском крае было открыто 127 новых магазинов «Пятёрочка»

Константин Долгановский

В Мотовилихинском районе Перми на наружных дверях при входе в магазин «Пятёрочка» была размещена рекламная конструкция с изображением алкоголя с целью продвижения товара. Такой способ рекламы алкоголя запрещён федеральным законом, передаёт пресс-служба Пермского УФАС.

Как пояснили в ведомстве, ответственность за нарушение несёт распространитель рекламы. В данном случае это ООО «Агроторг», работающее под брендом «Пятёрочка».

В результате возбуждено дело ч. 5 ст. 2.21 Закона о рекламе. Рассмотрение дела назначено на 19 октября 2021 года. Компании грозит штраф в размере от 100 до 500 тыс. руб.

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