Елена Синица
«Пятёрочку» оштрафуют за незаконную рекламу алкоголя
Размер штрафа может составить до полумиллиона рублей
В Мотовилихинском районе Перми на наружных дверях при входе в магазин «Пятёрочка» была размещена рекламная конструкция с изображением алкоголя с целью продвижения товара. Такой способ рекламы алкоголя запрещён федеральным законом, передаёт пресс-служба Пермского УФАС.
Как пояснили в ведомстве, ответственность за нарушение несёт распространитель рекламы. В данном случае это ООО «Агроторг», работающее под брендом «Пятёрочка».
В результате возбуждено дело ч. 5 ст. 2.21 Закона о рекламе. Рассмотрение дела назначено на 19 октября 2021 года. Компании грозит штраф в размере от 100 до 500 тыс. руб.
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