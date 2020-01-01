Олеся Максименко В Прикамье 488 новых случаев заражения COVID-19 За сутки от коронавируса скончались 29 пациентов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Прикамье зафиксировано 488 новых случаев заражения коронавирусом.

В числе заболевших — 36 детей и 221 житель старше 50 лет. Амбулаторно лечение проходят 406 пациентов, 82 — в больницах.

За сутки выздоровели 412 человек, 29 жителей Прикамья умерли.

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