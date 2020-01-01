Олеся Максименко В Пермский край поставлено 67,8 тыс. комплектов вакцины «Спутник V» Курс иммунизации завершили 630,8 тыс. жителей региона Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермский край пришли 67,8 тыс. комплектов вакцины «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»), в ближайшее время их распределят между медицинскими организациями Прикамья, участвующими в прививочной кампании, сообщает пресс-служба краевого правительства.

В целом в регион с начала иммунизации поставлено свыше миллиона комплектов вакцины от коронавируса. Полностью завершили курс 630,8 тыс. жителей Пермского края.

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