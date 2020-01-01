Елена Синица Примерно 70% жителей края испытывают острую потребность в новой работе Назвали эту задачу критичной 86% представителей сферы страхования Поделиться Поделиться Твитнуть

Только у 27% соискателей из Пермского края нет необходимости найти новую работу прямо сейчас. А вот для 70% опрошенных трудоустройство на данный момент — критичная задача. Такие данные приводятся порталом по поиску работу hh.ru.

При этом, наиболее важно найти новую работу для представителей сферы страхования (86% назвали эту задачу критичной) и административного персонала (74%). А вот меньше всего потребность в новой работе у медиков и фармацевтов (34% признали, что это некритичная задача), а также строителей (33%).





«Как правило, среди соискателей, разместивших резюме на hh.ru, около половины имеют работу, остальные либо уволились, либо вообще никогда не были трудоустроены, — говорит руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова. — Поиск работы обычно наиболее критичен для тех, кто остался без нее либо столкнулся с неприемлемой ситуацией на текущем месте».

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