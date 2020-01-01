Олеся Максименко Заболевшие коронавирусом выявлены в 29 муниципалитетах Прикамья Больше всего инфицированных в Перми, Чернушинском и Чусовском округах Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По данным Роспотребнадзора, наибольшее количество заболевших COVID-19 выявлено в Перми, Чернушинском и Чусовском округах — 103, 77 и 40 случаев соответственно.

В Пермском муниципальном районе обнаружено 39 инфицированных, в Куединском округе — 27, Кишертском — 24, Бардымском — 18, Еловском — 16, Осинском — 15, Добрянском — 12, Уинском — девять, Горнозаводском и Ильинском — по восемь, Суксунском и Октябрьском — по семь, Берёзовском — шесть.

В Губахе, Нытвенском и Лысьвенском округах поставлено по три диагноза COVID-19, в Очёрском и Ординском — по два, в ЗАТО Звёздный, Березниках, Верещагинском,Краснокамском, Кудымкарском, Частинском и Соликамский округах — по одному.

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