Андрей Стрельцов «Молот» уступил «Рубину» Это первое домашнее поражение пермской хоккейной команды в чемпионате ВХЛ Поделиться Поделиться Твитнуть

УДС «Молот»

Константин Долгановский

В среду, 29 сентября, хоккеисты пермского «Молота» дома уступили по буллитам тюменскому «Рубину». Основное время поединка завершилось вничью — 4:4. В дополнительные пять минут команды не смогли забить ни одной шайбы, и для выявления победителя по регламенту турнира были назначены буллиты. Их точнее пробили гости. Игра завершилась со счётом 5:4 в пользу «Рубина».

У «Молота» в этой игре отличились Руслан Шайхулов, Игорь Зенчиков, Алексей Шубин и Матвей Банников.

Нужно отметить, что матч «Молот» — «Рубин» стал первым спортивным мероприятием в регионе, на который зрители допускались на трибуны при наличии QR-кода. До этого пермская хоккейная дружина играла домашние матчи при пустых трибунах.

На входе зрители (их было около 200) должны были предъявить билет, паспорт и QR-код о вакцинации или о перенесённом заболевании в бумажном или в электронном виде, также можно было показать справку об отрицательном ПЦР-тесте. При выявлении температуры выше 37 градусов вход в спортивное помещение запрещался даже при наличии QR-кода.

Следующий поединок «Молот» проведёт 1 октября против «Югры» из Ханты-Мансийска (0+).

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