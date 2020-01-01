Елена Синица В Прикамье выявлено 480 новых случаев заражения COVID-19 Умерло ещё 28 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 480 новых случаев заражения COVID-19. Из новых заболевших 45 человек лечатся в больницах, 435 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных 198 пациентов мужского пола, 282 — женского. Также среди заболевших 78 детей. В возрасте от 15 до 29 лет заболело 76 человек, от 30 до 49 лет — 137 человек, 116 в возрасте 50-64 и 73 человека старше 65 лет. Круг контактировавших лиц определён.

С начала пандемии, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 101 570.

Сейчас в больницах края находится 3851 человек, из которых 178 подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного конечного фонда 15,7%.

За эти же сутки выздоровел 421 человек, умерло — 28

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