Анна Брюханова Парадную лестницу ПГГПУ реконструируют за 5,6 млн руб. Работами займётся ООО «Пермстроймет+» Поделиться Поделиться Твитнуть

Лестница в главном корпусе ПГГПУ / фото из конкурсной документации

Подведены итоги электронного аукциона на реставрацию парадной лестницы корпуса №1 Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ). Всего на аукцион было подано три заявки. Две из них — от ООО «Проектно-строительная компания «Рестюнион» и ООО «Союз ПС» — были признаны несоответствующими. Победителем аукциона признано ООО «Пермстроймет+». Цена контракта снизилась на 0,5% и составила 5,6 млн руб.

Согласно техническому заданию, подрядчик разберёт покрытия полов, каменные и железобетонные ступени, а также удалит старую краску. Поверхность ступеней выровняют, лестницу отделают керамогранитными плитами, пороги сделают металлическими. В качестве украшения на лестнице появятся чугунные ажурные перила.

Как пояснил старший преподаватель кафедры культурологии, известный историограф Андрей Маткин, никаких свидетельств о том, как изначально выглядела эта лестница, не сохранилось, поэтому за образец взяли аналогичный проект лестницы того же архитектора, сделанный для здания бактериологического института.

Напомним, что к концу этого года планируется отреставрировать главное здание университета. Помимо главной лестницы, строители займутся восстановлением фасада. Всего на ремонт ПГГПУ выделено 16 млн руб.

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