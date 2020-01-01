Олеся Максименко В ПГНИУ появится Координационный центр по профилактике экстремизма К работе привлекут лучших российских экспертов Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство науки и высшего образования РФ приняло решение создать в Пермском госуниверситете Координационный центр по профилактике экстремизма, сообщает пресс-служба ПГНИУ.

Центр займётся разработкой образовательных и информационных материалов, направленных на профилактику вовлечения молодого поколения в деструктивные организации и более качественную адаптацию иностранных студентов.

По словам ректора ПГНИУ Дмитрия Красильникова, к работе будут привлекаться лучшие российские эксперты, «чтобы предотвращать трагедии задолго до того, как преступник возьмётся за оружие».

Уже в этом году в центре будет создана группа по научно-методическому обеспечению деятельности, направленной на формирование у молодёжи гражданской позиции. Она займётся анализом лучших практик по учебно-методическому обеспечению и организацией тренингов для сотрудников вузов, курирующих воспитательную работу с молодёжью.

Кроме того, в октябре, в рамках месячника безопасности, обучающиеся и сотрудники ПГНИУ будут отрабатывать действия в условиях чрезвычайных ситуаций.

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