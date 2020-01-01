Олеся Максименко В Перми исчезнет автобусный маршрут №2 Он прекратит работу 1 октября Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 октября в краевой столице прекращает работать автобусный маршрут №2 сообщением «станция «Пермь-2» — станция «Пермь-1», сообщает пресс-служба городской администрации.

Региональное министерство транспорта решило прекратить финансирование маршрута в связи со снижением пассажиропотока, вызванного, в свою очередь, запуском наземного метро, курсирующего между станциями «Пермь-2» и «Лёвшино» через станцию «Пермь-1».

От станции «Пермь-1» до станции «Пермь-2» можно доехать любым пригородным электропоездом. Автобусные маршруты №3 и №51, следующие в центр города, продолжат работать.

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