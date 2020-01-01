Из-за пожара эвакуировали посетителей пермского ТРК «Спешилов» Пострадавших нет Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми вечером 28 сентября из-за пожара были эвакуированы посетители и сотрудники торгово-развлекательного комплекса «Спешилов». Об этом сообщает «Рифей».

По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание в находящемся на зарядке гироскутере в детской игровой зоне.

Пострадавших нет.

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