На благотворительный счёт помощи пострадавшим в ПГНИУ поступило 7,2 млн руб. Сбор средств продолжится до 20 октября Поделиться Поделиться Твитнуть

встреча со студентами ПГНИУ

permkrai.ru

На благотворительный счёт помощи семьям погибших и пострадавшим в Пермском госуниверситете поступило 7,2 млн руб. Деньги направили почти 28 тыс. неравнодушных граждан и юридических лиц. Об этом было заявлено 28 сентября на встрече губернатора Дмитрия Махонина со студентами и преподавателями вуза, которые в день трагедии оказывали помощь окружающим.

В настоящее время завершается работа по созданию Комиссии по вопросу распределения благотворительных средств при Пермском краевом фонде социальной поддержки населения. Оказать финансовую поддержку может любой желающий до 20 октября.

Как сообщил заместитель председателя правительства Пермского края Сергей Никифоров, на сегодняшний день пять человек, пострадавших во время стрельбы в ПГНИУ, находятся в стационарах Перми, семеро продолжают лечение в медицинских организациях Москвы.





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