Олеся Максименко На успех в карьере в родном городе рассчитывает менее трети пермяков Но 39% жителей краевой столицы считают иначе Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным сервиса SuperJob, только 31% жителей Перми считает, что в краевой столице можно успешно построить карьеру.

39% опрошенных считают иначе, ещё 30% респондентов затруднились дать ответ. При этом на успешную карьеру в родном городе с каждым годом рассчитывают всё меньше жителей Перми. Аналитики приводят следующие данные: 40% — в 2014 году, 42% — в 2018-м, 37% — в 2020-м, 31% — в 2021 году.

Лучшими городами для успешной карьеры с точки зрения их жителей являются Москва (71%), Санкт-Петербург (63%), Казань (53%), Тюмень (49%) и Екатеринбург (48%). Худшими — Омск (14%), Волгоград (13%) и Саратов (13%).

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