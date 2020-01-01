Олеся Максименко В Прикамье выявлено 23 «инфицированных» муниципалитета Лидируют Пермь, Чернушинский и Чердынский округа Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки COVID-19 выявлен в 23 муниципалитетах Пермского края. Наибольшее количество заболевших — в Перми (264), Чернушинском (39) и Чердынском (27) округах.

В Куединском округе коронавирусом заразились 20 жителей, в Октябрьском — 17, в Бардымском — 15, в Березниках — 14, в Лысьвенском и Еловском округах — по 10, в Нытвенском — восемь, в Осинском округе и Кунгуре — по семь.

Шесть случаев инфицирования выявлено в Соликамском округе, пять — в Пермском муниципальном районе, три — в Краснокамском округе, по два — в Берёзовском и Юсьвинском округах, по одному — в Большесосновском районе, Добрянском, Юрлинском, Ординском и Уинском округах.

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