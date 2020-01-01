Елена Бардукова Тринадцать муниципалитетов Прикамья испытывают сложности с подготовкой к осеннее-зимнему периоду Задолженность местных бюджетов за потреблённые коммунальные услуги в регионе составляет 254 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 28 сентября, на заседании Совета глав муниципальных районов, муниципальных и городских округов при губернаторе Пермского края глава региона Дмитрий Махонин раскритиковал подготовку некоторых муниципалитетов к осенне-зимнему периоду.

По словам губернатора, из года в год картина по территориям, не получившим паспорта готовности, остаётся примерно одной и той же.

«Сегодня проводил совещание с руководителем Ростехнадзора, который говорит, что ситуация чуть улучшается, но все традиционно ждут последнего момента, потом мужественно пытаются все предписания и требования Ростехнадзора устранить. При этом мы зачем-то проводим выездные заседания правительства, зачем-то с вами это обсуждаем. А смысл, если вы до последнего тянете, а потом говорите, что не готовы к осенне-зимнему периоду?», — спросил Дмитрий Махонин.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Андрея Кокорева, с 28 июня до конца сентября сотрудники Ростехнадзора проводили проверку объектов электроэнергетики, водо- и теплоснабжения. В целом по Пермскому краю определены 13 органов местного самоуправления, у которых есть риски неполучения паспортов готовности. Это Кизел, Ординский, Суксунский, Очёрский, Куединский, Чернушинский, Верещагинский, Александровский, Горнозаводский, Октябрьский, Кунгурский, Кишертский и Красновишерский округа.

«Все они получили замечания, часть из них уже исправлена, подписано распоряжение Ростехнадзора о проверке с 4 октября по 15 ноября паспортизации объектов, — сообщил министр. — Не нужно дожидаться, когда к вам приедет инспектор, потому что есть замечания, которые можно отрабатывать уже сегодня».

Отдельно Андрей Кокорев остановился на задолженности бюджетных организаций муниципалитетов за потреблённые коммунальные ресурсы, которая, по данным на 1 сентября 2021 года, составляет 254 млн руб., из которых 227 млн руб. — просроченная задолженность.

«Это определённая степень ответственности, не всё от вас зависит, мы это прекрасно понимаем. Но давайте работать не над накоплением задолженности, а её погашением. Мы готовы здесь всячески помогать. Но от того, как мы будем погашать задолженность по тому же газу, будет зависеть степень газификации. В тех территориях, которые справляются с этим лучше, мы будем делать перебалансировку инвестиционной программы «Газпрома», — не исключил такой возможности Дмитрий Махонин.

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