Елена Синица
Зарегистрирован окончательный список избранных депутатов в гордуму по единому городскому округу
В него вошли 14 человек
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Избирательная комиссия Перми утвердила окончательный список избранных депутатов Пермской гордумы седьмого созыва по единому городскому округу.
1. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» Пермского края
1. Александр Ивонин
2.Михаил Бесфамильный
3. Галина Соколова
4. Наталья Мельник
5. Екатерина Лялина
6. Даниил Морозов
2. Пермское краевое отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской федерации»
1. Николай Гилёв
2. Сергей Медведев
3. Геннадий Сторожев
4. Илья Власов
3. Региональное отделение социалистической политической партии «Справедливая Россия — за правду» в Пермском крае
1. Марк Коробов
2. Эдуард Мирзамухаметов
4. Пермское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России
1. Константин Бусовиков
5. Региональное отделение в Пермском крае Политической партии «Новые люди»
1. Алексей Овчинников
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