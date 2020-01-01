Елена Синица В Прикамье поступило свыше 52 тыс. комплектов «Спутника V» С начала массовой иммунизации в регион доставлено свыше 1 млн комплектов вакцин Поделиться Поделиться Твитнуть

В Прикамье доставлено 52 200 комплектов вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») против COVID-19. В ближайшее время партию распределят между медучреждениями региона. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

С начала массовой вакцинации в регион доставлено свыше 1 млн комплектов вакцины от COVID-19.

По данным краевого минздрава, в регионе привиты 758,3 тыс. жителей. Полностью завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами 626 тыс. человек.

Отмечается, что прививку сделали 100% сотрудников медорганизаций, подлежащих иммунизации. Также вакцинировались 75% сотрудников организаций социального обслуживания, свыше 74% работников образовательных учреждений, 70% — промышленных предприятий.

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