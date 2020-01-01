Елена Синица В Прикамье 473 новых случая заражения коронавирусом Среди заболевших 36 детей Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 473 новых случая заражения COVID-19. Из новых заболевших 87 человек лечатся в больницах, 386 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных 181 пациент мужского пола, 292 — женского. Также среди заболевших 36 детей. В возрасте от 15 до 29 лет заболело 60 человек, от 30 до 49 лет — 160 человек, 142 в возрасте 50-64 и 75 человек старше 65 лет. Круг контактировавших лиц определён.





Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 100 590.





Сейчас в больницах края находятся 3812 человек, из которых 164 человека подключены к аппаратам ИВЛ.





Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого составляет 15%.





За эти же сутки выздоровело 448 человек, умерло — 26.

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