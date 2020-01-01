Елена Синица Неизвестный пожертвовал фонду «Дед Морозим» более полумиллиона рублей Это пожертвование поможет девяти детям со смертельно опасными заболеваниями Поделиться Поделиться Твитнуть

Фонд «Дедморозим»

Сегодня ночью в фонд «Дедморозим» поступили пожертвования на сумму более 500 тыс.руб. Об этом сообщает учредитель фонда Дмитрий Жебелев в своих социальных сетях.

«Чьи-то сборы в итоге закрылись, какие-то сильно продвинулись, а где-то осталось найти всего несколько сотен рублей, чтобы решить проблему ребёнка», — пишет Жебелев.





При этом, известно только имя совершившего пожертвования — Александр.





По словам Дмитрия Жебелева, этот поступок изменит жизнь девяти детей со смертельно опасными заболеваниями.

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