Олеся Максименко В Перми за многомиллионное мошенничество осуждён житель Кемеровской области В результате его действий своего жилья лишились 30 граждан Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Пермский краевой суд оставил в силе решение Индустриального суда Перми в отношении 30-летнего жителя Кемеровской области, оставившего без жилья 30 человек.

Как было установлено, в течение двух лет виновный обещал пострадавшим построить дом, заключал с ними договоры, проводил незначительные работы, в реальности не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства. Более того, одним из условий строительства домов являлась продажа имеющейся у граждан недвижимости, в результате чего граждане лишились своего жилья.

Индустриальный суд Перми приговорил мошенника к семи годам лишения свободы в колонии общего режима и более 30 млн руб. компенсации морального вреда. Пермский краевой суд оставил это решение в силе, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.