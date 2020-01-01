Виновницу эвакуации пермского аэропорта госпитализировали в психиатрическую клинику Стали известны подробности ЧП в Большом Савино 25 сентября Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Утром в субботу, 25 сентября, сотрудники пермского аэропорта заметили подозрительную пассажирку. Она обратила на себя внимание тем, что долгое время в оцепенении сидела в зале ожидания, почти не шевелилась и пропустила свой рейс в Москву. Подробности публикует телеграм-канал Baza.

Было принято решение проверить подозреваемую с помощью газоанализатора, и прибор показал, что у женщины возможно при себе имеется взрывчатка. Подозрение подтвердил и кинолог с собакой.

В аэропорт приехал муж пассажирки, которому встречающие ее в столице сообщили, что его жена не вылетела нужным рейсом. Он рассказал стражам порядка, что у супруги имеется психиатрический диагноз.

После этого было принято решение ввести план «Вулкан» и эвакуировать всех сотрудников и пассажиров аэропорта.

Женщину обыскивали в течение трёх часов, но никакой взрывчатки не нашли. Тогда вызвали медиков, и они отвезли пациентку в психиатрическую больницу.

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