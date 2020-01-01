Елена Бардукова Пермский аэропорт перекрыли из-за подозрительного устройства Его обнаружили в багаже одного из пассажиров Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эвакуация сотрудников и пассажиров аэропорта Большое Савино была связана с тем, что при досмотре багажа было обнаружено подозрительное устройство, объяснили в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.

Гражданин с подозрительным устройством был выведен из терминала, после проведения оперативных мероприятий информация о подозрительном устройстве не подтвердилась.

На данный момент аэропорт продолжает работу в штатном режиме, сотрудники и пассажиры допущены в здание аэровокзала.

Напомним, информация о том, что в аэропорту перекрыты все въезды и выезды, появилась в субботу, 25 сентября, примерно в 13:00 в паблике «Мой город — Пермь!».

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