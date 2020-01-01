Олеся Максименко В Перми перекрыт аэропорт Большое Савино Машины начинают пропускать, но с досмотром Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: «Мой город — Пермь»

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Паблик «Мой город — Пермь» опубликовал сообщение о том, что в Перми перекрыты въезды и выезды на территорию аэропорта Большое Савино.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, у аэропорта стоят машины пожарных, полиции и скорые. На данный момент автомобили пропускают по одному, но все транспортные средства досматриваются.

Один из очевидцев написал, что после регистрации их «выгнали на улицу — сотрудники аэропорта сказали, что служебная собака что-то унюхала».

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