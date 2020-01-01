В более чем 130 многоквартирных домах Пермского края завершены работы по капитальному ремонту Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае продолжается реализация программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В этом году на данный момент работы завершены на более чем 130 объектах, отмечают в пресс-служба МинЖКХ.

В общей сложности проведено 179 видов работ — отремонтированы фасады, крыши, внутридомовые сети и прочее. Модернизация коммунальной инфраструктуры жилого фонда по плану текущего года продолжается еще в 314 домах. При этом часть работ будет завершена до конца декабря.



По информации Фонда капитального ремонта Пермского края, подрядные организации трудятся в свыше 20 муниципалитетах региона. В городе Перми, например, в части внешнего вида приведены в порядок дома, расположенные на ул. Сибирской, 57, Комсомольском пр-те, 11, ул. Кояновской, 3 и ул. КИМ, 19. В Губахе в рамках четырехстороннего соглашения реализуется проект энергоэффективного ремонта. В городе на 11 многоквартирных домах применены новые технологии по реновации фасадов. Это разработка отечественного производства по строительству бескаркасной вентилируемой облицовки зданий.



Кроме того, в этом году региональным Фондом капитального ремонта выполнена замена 72 крыш в многоквартирных домах. Например, в Осе, Чайковском, Кунгуре, Елово и Гамово.



При этом Фонд отмечает, что на постоянной основе активно заключает новые договоры по другим объектам, для того чтобы приведение в порядок домов региона не прекращалось и проводилось вовремя. «Список работ, сроков по ним и объектов, в которых будет проводиться капитальный ремонт, опубликован на сайте Фонда», — отмечают специалисты.



Напомним, действующая сегодня региональная программа капитального ремонта Прикамья сформирована до 2044 года. Сейчас она включает в себя 12 696 домов, из которых сбор средств на общем счете Фонда ведут 8464 дома, на специальном счете — 4232 дома.



Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил Министерству ЖКХ и благоустройства региона пересмотреть подходы к формированию программы капремонта Прикамья для того, чтобы она предусматривала реальные потребности домов, учитывала права и интересы жителей, была им понятна и доступна.

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