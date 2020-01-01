Олеся Максименко Арбитражный суд поддержал УФАС региона в споре с властями Чайковского Администрация города ограничила конкуренцию в сфере пассажирских перевозок Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Пермское УФАС России уличило администрацию Чайковского в нарушении Закона о защите конкуренции на рынке пассажирских перевозок. Как сообщает пресс-служба ведомства, Арбитражный суд Пермского края признал решение антимонопольщиков законным.

По словам руководителя регионального УФАС Александра Плаксина, власти Чайковского создали видимость конкуренции среди предпринимателей, утвердив конкурсную шкалу для оценки участников по критерию «Опыт осуществления регулярных перевозок». По этой шкале по одному баллу получали все участники конкурса, имеющие опыт перевозок от 1 года до 25 лет. Тогда как, например, в Перми, Пермском муниципальном районе и Горнозаводске действует дифференцированный подход: количество баллов напрямую зависит от количества лет, занятых перевозчиком в этой сфере.

Соответственно, уравнивание действующих на территории Чайковского городского округа перевозчиков не соответствует смыслу и целям конкурса — выявить лучшие условия оказания услуг в сфере пассажирских перевозок.

Пермское УФАС России выдало властям Чайковского предписание прекратить нарушение Закона о защите конкуренции и внести необходимые изменения в постановление до 30 мая текущего года. Однако администрация решила оспорить предписание, обратившись в Арбитражный суд, который встал на сторону антимонопольного ведомства.

Администрация Чайковского оштрафована Пермским УФАС на 50 тыс. руб. за неисполнение предписания. Допустившим нарушение Закона о защите конкуренции должностным лицам грозят штрафы в размере от 15 до 50 тыс. руб.





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