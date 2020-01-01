Антимонопольщики уличили власти Чайковского в ограничении конкуренции Соперничество между игроками рынка пассажирских перевозок было лишь кажущимся Поделиться Поделиться Твитнуть

Иван Невгод

Как сообщает Пермское УФАС России, администрация Чайковского городского округа нарушила Закон о защите конкуренции. Мэрии выдано предписание прекратить нарушение и устранить его последствия.

Ранее антимонопольный орган обратил внимание на отсутствие в городском постановлении, регламентирующем конкурсные процедуры по выбору перевозчика на муниципальные автобусные маршруты, шкалы для оценки участников конкурса по критерию «Опыт осуществления регулярных перевозок». После внесения предупреждения администрация отчиталась об его исполнении.

Однако при повторной проверке антимонопольщики установили, что исполнено оно было формально. В частности, по утверждённой шкале по одному баллу получали все участники конкурса, имеющие опыт перевозок от 1 года до 25 лет. Тогда как, например, в Перми, Пермском муниципальном районе и Горнозаводске действует дифференцированный подход: количество баллов напрямую зависит от количества лет, занятых перевозчиком в этой сфере.

Соответственно, уравнивание действующих на территории Чайковского городского округа перевозчиков не соответствует смыслу и целям конкурса — выявить лучшие условия оказания услуг в сфере пассажирских перевозок.

Пермское УФАС России выдало властям Чайковского предписание прекратить нарушение Закона о защите конкуренции и внести необходимые изменения в постановление до 30 мая текущего года.

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