Елена Синица Спрос на работников сферы гостеприимства за два года вырос в крае на 120% При этом, медианная зарплата таких сотрудников составляет 29,9 тыс.руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным портала по поиску работы hh.ru, в Прикамье спрос на сотрудников сферы гостеприимства за два года вырос более чем в два раза (на 120%). С начала 2021 года было открыто 2,9 тыс. вакансий.

Отмечается, что в целом по стране, число таких вакансий за два года выросло на 69% (в настоящий момент актуально почти 300 тыс. предложений о работе).





Наиболее яркая динамика зафиксирована в Забайкальском крае. Там количество вакансий в сфере туризма и ресторанов за два года выросло сразу на 326%.





Большинство вакансий разместили компании Москвы (23% от общего по стране), Санкт-Петербурга (12,1%) и Краснодарского края (7,4%).





Медиана предлагаемой зарплаты в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» по стране в целом в текущем году составила 34,2 тыс. руб. Это на 2,4 тыс. руб. больше, чем в 2019 году. В Пермском крае средняя зарплата в туризме составляет 29,9 тыс. руб. (+ 4,3 тыс. руб. по сравнению с 2019 годом).





Самые востребованные специалисты в 2021 году — повара (12% от общего числа вакансий).

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