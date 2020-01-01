Елена Синица В Прикамье за сутки выявлен 471 новый случай заражения коронавирусом Общее число инфицированных превысило 100 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлен 471 новый случай заражения COVID-19. Из новых заболевших 40 человек лечатся в больницах, 431 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных 176 пациентов мужского пола, 295 — женского. Также среди заболевших 36 детей. В возрасте от 15 до 29 лет заболело 66 человек, от 30 до 49 лет — 171 человек, 125 в возрасте 50-64 и 73 человека старше 65 лет. Круг контактировавших лиц определён.





Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 100 117.





В больницах края сейчас находятся 3627 человек, из которых 158 подключены к аппаратам ИВЛ.





Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого составляет 17%.





За эти же сутки выздоровело 200 человек, умерло — 27.

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