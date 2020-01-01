В продажу поступили билеты на новые авиарейсы из Перми в Казань и Норильск Выполнение перелётов по новым направлениям начнётся со 2 октября Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Началась продажа билетов на новые рейсы из Перми в Норильск и Казань. Выполнением перелётов по указанным направлениям со 2 октября займётся авиакомпания NordStar, об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Рейсы в Норильск будут выполняться каждую неделю по воскресеньям, вылет в 01:10. Обратные рейсы из Норильска в Пермь будут совершаться по субботам с прибытием в 17:25 по местному времени.

Рейсы в Казань будут выполняться еженедельно по субботам в 19:00. Обратные рейсы в Пермь также планируются на субботу с прибытием — в 23:40 по местному времени.

Новые рейсы авиакомпании NordStar предоставят жителям и гостям края дополнительные возможности для деловых и туристических поездок в Казань и Норильск, говорится в сообщении.

Все рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 с экономическим и бизнес-классом обслуживания.

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