Елена Синица За прошлую неделю в Прикамье развернули более 600 «ковидных» коек Коечный фонд увеличили 36 медучреждений региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошедшую неделю в Пермском крае для больных COVID-19 перепрофилировали 634 койки. Об этом «Новому компаньону» рассказали в краевом минздраве.

В целом, за прошлую неделю коечный фонд увеличили 36 медучреждений края.





Больше всего «ковидных» коек развернули в ГБУЗ ПК «Пермская ЦРБ» (60 коек), ГБУЗ ПК «Чайковская ЦГБ» (50 коек), ГБУЗ ПК «КБ Свердловского района Перми» (40 коек), ГБУЗ ПК МСЧ №1 в Перми (40 коек), ГБУЗ ПК городская больница Соликамска (30 коек), ГБУЗ ПК «КБ им. Ак. Вагнера» г. Березники ( 30 коек), ГБУЗ ПК «ГКБ им. В.Х Граля» в Перми (30 коек).





На данный момент для лечения пациентов с COVID-19 в Прикамье развернуто 6 112 коек. Это около 60% всего коечного фонда.

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