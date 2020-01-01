Елена Синица Восемь пострадавших во время стрельбы в ПГНИУ продолжают лечение в пермских медучреждениях Их состояние оценивается как удовлетворительное Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным краевого минздрава, восемь пострадавших во время стрельбы в ПГНИУ проходят лечение в пермских медучреждениях. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом «Новому компаньону» сообщили в ведомстве.

Ещё семь пациентов проходят лечение в федеральных медучреждениях.





Сам стрелок находится в тяжёлом состоянии, но в сознании.

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