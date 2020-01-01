Елена Синица
Восемь пострадавших во время стрельбы в ПГНИУ продолжают лечение в пермских медучреждениях
Их состояние оценивается как удовлетворительное
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По данным краевого минздрава, восемь пострадавших во время стрельбы в ПГНИУ проходят лечение в пермских медучреждениях. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом «Новому компаньону» сообщили в ведомстве.
Ещё семь пациентов проходят лечение в федеральных медучреждениях.
Сам стрелок находится в тяжёлом состоянии, но в сознании.
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