Елена Синица За прошедшую неделю курс иммунизации от COVID-19 завершили 15,7 тыс. жителей края Первый этап вакцинации прошли 13,5 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

За прошедшую неделю первый этап вакцинации против коронавируса прошли 13,5 тыс. жителей Пермского края. Закончили курс иммунизации ещё 15,7 тыс.человек. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минздрава.





Всего же с начала массовой вакцинации в Прикамье двумя компонентами вакцины привились почти 624,2 тыс. человек.





Наиболее высокий процент привитых - среди жителей в возрасте 60 лет и старше.





Сейчас первым компонентом привиты 96,7 тыс. работников промышленных предприятий и 46,8 тыс. представителей сферы образования. Также иммунизированы 41,5 тыс. медицинских работников, в том числе волонтёров.





Всего за период иммунизации на территорию края поступило 1 028 479 комплектов вакцины. Из них 808,5 тыс. — «Спутник V», 157,9 тыс. — «Спутник Лайт», 50,9 тыс. — «ЭпиВакКорона», 10,9 тыс. — «КовиВак».

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