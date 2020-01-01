В Пермском театре оперы и балета пройдёт концерт в память о жертвах трагедии в ПГНИУ Посетить концерт «Свете тихий» бесплатно смогут все желающие Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском театре оперы и балета 30 сентября состоится концерт «Свете тихий» в память о жертвах трагедии, произошедшей в Пермском госуниверситете. Начало в 19 часов. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

В этот вечер со сцены прозвучит духовная музыка Виктора Калинникова, Николая Голованова, Павла Чеснокова в исполнении хора Parma Voices под управлением Евгения Воробьева.

«Трагические события в Пермском университете — это наше общее горе, общая беда. Сейчас важно поддерживать друг друга и делать все возможное, чтобы восстановить силы и укрепить дух, — говорится в сообщении. — Музыка всегда была для людей спасением в тяжелые времена. Вечером 30 сентября мы соберемся вместе, чтобы услышать духовные произведения для хора и почтить память жертв трагедии».

Вход на концерт бесплатный. Получить билет можно на сайте permopera.ru или в кассе театра.

На событие приглашены сотрудники ПГНИУ, врачи и работники правоохранительных органов, которые спасали жизнь пострадавших во время трагедии.

Концерт также будет доступен в online-трансляции на сайте permopera.ru, в YouTube-канале и официальной группе театра ВКонтакте.





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