Елена Синица На этой неделе в Прикамье ожидается минусовая температура воздуха На востоке региона возможен мокрый снег Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По данным научно-популярного проекта «Метеоролог и я», на этой неделе в Прикамье ожидаются заморозки. Средняя температура воздуха будет на 2-3° ниже нормы, передаёт «Рифей».

При этом количество осадков будет в пределах 40–60% от климатической нормы.





В понедельник, 27 сентября, ожидаются небольшие осадки. На востоке региона ночью возможен мокрый снег.





Во вторник и среду осадки прекратятся. Ночью температура воздуха опустится до −4…+1°. А днём поднимется до +4…+9°.





В четверг, 30 сентября, вновь ожидается дождь. Ночью температура воздуха составит −3…+2°. В пятницу, 1 октября, ночью похолодает до 0…+5°. Днём температура воздуха также будет в пределах +3…+8°.





В выходные также ожидается прохладная погода с дневной температурой +4…+9°.

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