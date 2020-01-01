Андрей Стрельцов Молодёжный состав «Пармы» выбыл из розыгрыша Кубка страны В завершающей встрече пермская команда крупно проиграла соперникам из Тульской области Поделиться Поделиться Твитнуть

Молодёжный состав «Пармы» не сумел пробиться дальше игрового этапа Кубка страны. В Курске в третьем матче группы Б подопечные Романа Двинянинова уступили БК «Новомосковск» со счётом 83:49.

Это поражение отодвинуло пермскую баскетбольную команду на третье место. Она сумела одержать лишь одну победу в стартовом матче и ещё в двух встречах крупно уступила.

Согласно регламенту, в следующий круг соревнований выходят победители четырёх групп и три лучшие команды, занявшие вторые места. Пермский клуб в это число не попал.

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