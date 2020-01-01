Сергей Данилов Новые заболевшие COVID-19 обнаружены в 24 территориях Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

За прошедшие сутки в Пермском крае зафиксировано 468 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 24 территориях региона, сообщают в краевом управлении Роспотребнадзора.

Больше всего заболевших выявлено в Перми — 320 человек. На втором месте — Чайковский округ и Березники, в которых обнаружено по 20 инфицированных. Третье место занимает Красновишерский округ, где заболели 14 жителей.

В Соликамском округе и Пермском районе заболевание диагностировано у 12 человек в каждой территории, в Кунгурском районе — у 11, в Верещагинском округе и Кунгуре — у 10, в каждой территории, еще у восемь — в Осинском округе.

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