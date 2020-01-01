Сергей Данилов Число заболевших COVID-19 в Прикамье вплотную приблизилось к 100 тысячам Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае за минувшие сутки выявлено 468 новых случаев заражения COVID-19. Такие данные обнародовало краевое Управления Роспотребнадзора.

Из числа заболевших 55 человек проходят лечение в больницах, 413 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 99 тыс 646 человек. В числе 468 новых инфицированных 171 пациент мужского пола, 297 — женского, среди заболевших 69 детей. Из взрослых: от 15 до 29 лет — 70 человек, от 30 до 49 лет — 133 человека, 111 в возрасте 50-64 и 85 человек старше 65 лет.





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